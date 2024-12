Eccellenza / Il programma e gli arbitri della 14^ giornata

Leggi su .com

Maceratese-K Sport Montecchio all’Helvia Recina con il sottofondo del possibile +7 biancorosso. Il Chiesanuova deve svoltare ad Urbania. L’Urbino può prendersi lo scalpo del Tolentino per bruciare i cremisi in classifica. Matelica, Montegranaro e Sangiustese cercheranno di mantenere tra le mura amiche il giusto cuscinetto dalle avversarie in arrivo domenicaVallesina, 06 dicembre 2024 – Lo slang dell’Marche dice quattordicesima di campionato.In gergo: penultima primasosta natalizia che lascerà tutti a riposo per poco meno di un mese.Lain arrivo può trasformarsi per la capolista maceratese nell’ennesimo mattoncino idoneo per creare il grattacielo serie D. Qualora i biancorossi battessero una diretta contendente come il K Sport, Possanzini e i suoi staccherebbero di sette lunghezze i pesaresi mettendo aritmeticamente in cascina un titolo d’inverno che nelle passate stagioni mai si era manifestato con cotanta distanza.