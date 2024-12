Nerdpool.it - Ballerina – Ecco il primo poster dello spinoff di John Wick

Lionsgate ha condiviso un nuovo look di Ana de Armas nel ruolo di Eve Macarro in, in uscita a giugno 2025. Ilè stato condiviso durante la CCXP, una convention annuale a San Paolo, in Brasile, che si concentra sulla cultura pop, film, anime e altro ancora. Nel corso del fine settimana sono previsti numerosi panel, come quello per Sonic the Hedgehog 3, e questo non è l’unico progetto in arrivo a ricevere un po’ di affetto.Erano presenti diversi membri del cast di, tra cui de Armas e Norman Reedus (The Walking Dead). Dal regista Derek Kolstad,è un filmdiche segue Eve, unaassassina addestrata secondo le tradizioni dei Ruska Roma e determinata a cercare vendetta per la sua famiglia uccisa.Il personaggio è stato originariamente rivelato in: Capitolo 3 – Parabellum, dove laè interpretata dallaprincipale del New York Ballet Unity Phelan.