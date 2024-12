Lettera43.it - Aviva pronta ad acquisire Direct Line: c’è il preliminare tra le compagnie assicurative

, compagnia assicurativa britannica, ha raggiunto un accordoper l’acquisizione di, portandosi a un passo dal completamento di un’operazione in contanti e in azioni. L’acquisizione sarà portata a termine per un valore di 3,61 miliardi di ster, qualoradovesse formalizzare l’offerta dopo il primo accordo raggiunto. Così facendo, ha spiegato Il Sole 24 Ore, si creerebbe un colosso assicurativo da 16,65 miliardi di ster, con la compagnia che sarebbe quotata a Londra e supererebbe per valore Legal&Generale, restando però leggermente dietro a Prudential, leader del settore nel Regno Unito.ha alzato l’offertaLa settimana scorsaaveva presentato una proposta valutando250 pence per azione. Dopo il primo rifiutato è stata avanzata una nuova proposta da 275 pence.