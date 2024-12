Ilfattoquotidiano.it - Alla sanità italiana servirebbero almeno 40 miliardi: io una soluzione ce l’avrei

“Per portare lapubblicaai livelli dei grandi Paesi europei40, vale a dire metà dell’attuale spesa annua per l’istruzione. Una cifra enorme, in uno scenario caratterizzato da una situazione demografica critica che implica un’elevata spesa pensionistica e minore popolazione in età da lavoro”. In sintesi questo evidenzia il Rapporto Oasi 2024 – documento pubblicato il 3 dicembre 2024 dal Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale (Cergas) di Sda Bocconi School of Management.40, una cifra enorme, apparentemente irraggiungibile.“Mancano le risorse? No! O meglio, non si vogliono cercare dove sono. In questo paese l’evasione fiscale ruba 90, recuperandone anche solo un 10% si troverebbero quei 9 in grado di rendere efficiente il nostro Ssn” afferma il Segretario Nazionale FVM dr Aldo Grasselli.