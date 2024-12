Agi.it - Al via la stagione sciistica in Friuli Venezia Giulia: date di apertura e prezzi skipass

AGI - Prende il via domani ladello sci in: nel weekend dell'Immacolata del 7 e 8 dicembre apriranno alcuni degli impianti nei comprensori sciistici di Piancavallo, Sappada-Forni Avoltri, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio. In considerazione delle condizioni meteo e a seguito dell'incontro che ha visto riunire i tecnici dei diversi poli, PromoTurismoFvg ha indicato le prossime aperture previste. Da metà novembre il personale è stato impegnato nella preparazione delle piste, per poi procedere con l'innevamento artificiale, favorito da alcune giornate in cui l'abbassamento delle temperature ha consentito la produzione di neve artificiale e accompagnato da alcuni deboli nevicate. In questo primo fine settimana apriranno solo alcuni dei comprensori nei quali si potrà sciare a prezzo ridotto, mentre la2024-2025 per Sella Nevea e Forni di Sopra-Sauris dovrà attendere ancora.