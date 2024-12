Ilrestodelcarlino.it - Teatri di Vita ’Heroides’: voci di donna con l’occhio di Bucci

Un emozionante spettacolo corale die corpi femminili, che rievocano storie famose e personaggi meno noti dei poemi di Ovidio: ‘eroine’ ironiche e tragiche allo stesso tempo, come è la. Un’opera in musica, eseguita dal vivo, con la regia di Elenain una coproduzione tra Koreja e Le Belle Bandiere. Ecco Heroides, in programma adi(via Emilia Ponente 485): stasera e domani alle 21. Fedra, Arianna, Medea. nomi diche provengono dall’epoca del mito dove sembrano guardarci da lontano, e che piombano invece, in questo spettacolo, nel nostro presente.