Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift è nella sua bubble dress era, per una serata tra amiche, con Gigi Hadid a New York

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La West Village di Newha ospitato unaintima tra due icone del mondo dello spettacolo:. Le duedi lunga data, unite sin dai tempi della famosa “squad” dell’era Bad Blood, hanno trascorso unaall’insegna del buon cibo e di chiacchiere confidenziali al rinomato Waverly Inn, entrando attraverso l’accesso nascosto della cucina.indossa unper la suaconcome sappiamo bene è una trendsetter, e per questa uscita ha optato per un look raffinato e moderno con un particolarissimo, che è finito immediatamente in trend. La cantante ha indossato un abito nero midi firmato Simkhai, un capolavoro che unisce due tessuti contrastanti: un corpetto in maglia elasticizzata a coste con maniche svasate e una gonna a palloncino in taffetà, completa di pratiche tasche laterali.