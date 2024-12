Ilnapolista.it - Sinner e Berrettini show da Chiambretti: «Se doveste rinascere, vi piacerebbe essere l’altro?»

Jannike Matteoin coppia in occasione dei SuperTennis Awards, serata di gala del tennis italiano che sarà trasmessa integralmente questa sera su Supertennis. I due si sono prestati ad una doppia intervista condivisa con Piero, in cui non sono mancati i momenti divertenti tra i due.I due tennisti hanno scherzato sul palco mostrando la stessa sintonia che hanno messo in campo in Coppa Davis e alla domanda sulla possibilità dil’uno nel, hanno fattoha chiesto: «Se, vi?», a quel puntosi è lasciato andare ad una risata accompagnata da un “eeeh” per fare riferimento all’aspetto estetico di. Una situazione che ha scatenato le risate generali con il tennista romano che ha replicato «su una palla break non è che mi salvo con un sorriso».