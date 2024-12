Zonawrestling.net - NJPW/AEW: Brody King risponde alla open challenge di David Finlay per Wrestle Dynasty

Durante World Tag League della, è stato trasmesso un video in cuiha annunciato cheràdiper. Il membro della House of Black ha lanciato un avvertimento ae al Bullet Club War Dogs.Il messaggio di“Ti sei affermato come uno degli uomini più pericolosi della New Japan Pro Wrestling. Dcarcassa, hai preso i pezzi scartati e hai costruito una dinastia”, ha dichiarato. “Il 5 gennaio, a, prenderò la tua dinastia e la ritrasformerò in una carcassa., i tuoi War Dogs sono solo latrati. Questo cane morde.”La situazione didifenderà l’IWGP Global Heavyweight Championship contro Yota Tsuji adom 19 il 4 gennaio. Il mese scorso aveva lanciato un invito aperto per, sfidando qualsiasir di qualsiasi federazione ad affrontarlo dopo la sua prevista vittoria contro Tsuji.