Milano, mentre pm chiedeva archiviazione per stalking lui aggredisce la ex moglie e il gip in aula

Momenti di panico al Palazzo di Giustizia di, dove un indagato per stalking, per il quale era stata chiesta l’, ha dato in escandescenza. Ha minacciato l’ex, che si era opposta alla chiusura del caso, con frasi come: “Ti taglio la testa” e “Vi brucio tutti”, arrivando quasi ad aggredire lei, la sua avvocata e persino la giudice presente.Leggi anche: Regionale-Bologna, capotreno picchiato da un passeggero senza biglietto: ha spaccato tutti i vetriL’episodio si è protratto per circa un quarto d’ora, con grida e minacce che hanno terrorizzato i presenti nella stanza. Solo l’intervento di un vigilantes è riuscito a portare l’uomo fuori dall’ufficio del magistrato,i presenti, tra cui gli avvocati e i magistrati tirocinanti, erano impotenti di fronte alla sua rabbia.