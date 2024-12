Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: Catalana sulla scacchiera, entrambi iniziano in solidità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA
BIANCO: Ding Liren; NERO: Gukesh
10:49 Nella foto di David Llada, la concentrazione di Gukesh all'ingresso in sala di gioco.
This is the energy with which Gukesh steps onto the stage, his eyes fixed on the chessboard from the very first moment.: @davidllada #DingGukesh pic.twitter.com/Q8PqkjiowJ— ICC chessclub.com (@chessclubICC) December 5, 2024
10:46 Ora per il Nero è possibile c5 per il citato cambio, oppure h6 per togliere g5 al Bianco.
10:42 Ding Liren opta per cominciare a spingere sul lato di Donna, 13. b4 per eventualmente preparare c5 anche via eventuale cambio qualora gli venisse proposto.
10:40 Gukesh prossimo all'uso dei suoi primi 10 minuti totali con la 13a da eseguire.
10:36 E adesso Ding Liren pensa per la prima volta.
10:34 12. Tfd8 per Gukesh, adesso siamo fuori teoria in maniera completa.