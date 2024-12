Lanazione.it - La Regione Toscana attacca Trenitalia e Rfi. “Ottobre mese nero, rimborsino i pendolari”

Firenze, 5 dicembre 2024 – L’assessore ai trasporti Stefano BaccelliRfi e: per il servizio ferroviario toscano2024 è stato il «peggiorda molti anni a questa parte». Baccelli parla di «evidenti» responsabilità «sia diche di Rete Ferroviaria Italiana che devono finalmente farsene carico e trovare soluzioni. Basta con i continui e reciproci scarichi di responsabilità, con la mancata programmazione condivisa dei lavori ed i relativi disservizi. Perché è necessario che ciò che è accaduto anon si ripeta». «Purtroppo - aggiunge anche - i segnali che ci arrivano da utenti e territori relativamente agli andamenti di novembre e dicembre, non sono certo soddisfacenti e non intendiamo continuare ad assistere a soppressioni e criticità come quelle che riguardano i treni utilizzati dagli studenti».