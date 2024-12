Il libro Treccani 2024 incorona Sophia Loren personaggio dell’anno

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 dic. (askanews) – La grande bellezza di: per ilè l’emblema della femminilità italiana e un mito del cinema, che ha compiuto 90 anni il 20 settembre scorso, è stata scelta comedallache la considera un simbolo assoluto dell’essere donna. In un testo scritto da Gianluca Nicoletti per il, la grande attrice napoletana viene indicata come modello dell’italianità muliebre in ogni vertiginoso splendore, come pure in ogni sua possibile fragilità. L’emblema della femminilità italiana più famoso nel mondo, mai appannato e mai sorpassato dal perentorio mutare delle mode estetiche. Di umili origini, al punto che resta vivo il ricordo di sua madre che chiedeva l’elemosina per sfamarla,trova nel cinema la grande occasione di riscatto dalle macerie dell’Italia postfascista; e il cinema è stato lo specchio fatato della sua vita e l’ha consacrata in un mito.