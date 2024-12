Movieplayer.it - Harry Potter: la showrunner svela quando inizieranno le riprese della serie e nuove anticipazioni

Lanuovadi, Francesca Gardiner, hatoinizierà il lavoro sul set e nuovi dettagli, come il numero record di bambini che hanno partecipato alle audizioni. Ladi, Francesca Gardiner, hatoledell'atteso adattamento per il piccolo schermo dei romanzi scritti da J.K. Rowling. Durante una presentazione dedicata ai progetti di Max che si è svolta a Londra, è stato infatti condiviso un importante aggiornamento sul progetto.si svolgeranno i primi ciakGardiner, insieme al capo di HBO Casey Bloys, ha annunciato che i primi ciak delle puntate prenderanno il via nel Regno Unito, a Leavesden, in estate. Francesca ha ricordato cheera una quattordicenne ha 'divorato' i romanzi e di essere quindi .