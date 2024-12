Quifinanza.it - Guerra, all’Osce prove di dialogo fra Lavrov, Blinken e il ministro ucraino: pace più vicina?

La riunione dei Paesi dell’Osce potrebbe essere l’occasione di un rilancio deltra Russia e Occidente. E persino tra Russia e Ucraina. Al summit annuale di Malta è presente ilrusso Sergei, alla sua prima storica visita in uno Stato Ue dall’invasione su larga scala del febbraio 2022.Allo stesso tavolo si potrebbero dunque trovare il capo della diplomazia russa, il segretario di Stato americano Antonye ildegli EsteriAndriy Sybiga. Sarà davvero l’occasione per l’apertura di uno spiraglio di cessazione delle ostilità?e Sybigadi MaltaNel 2023si era comunque recato in Macedonia del Nord, all’epoca sede della presidenza di turno dell’Osce, mentre l’anno precedente la Polonia aveva rifiutato la partecipazione del capo della diplomazia russa.