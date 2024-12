Iltempo.it - Gori spara a zero su Conte: è come Orban, Salvini e Le Pen

Leggi su Iltempo.it

Giorgioci va giù duro con Giuseppe. L'europarlamentare del Partito democratico e sindaco di Bergamo dal 2014 al 2024 ha usato X, l'ex Twitter, per dare una pesante spallata al leader del Movimento 5 Stelle. “Non siamo di sinistra, siamo progressisti. Quelli di sinistra votano la commissione Ursula, noi no. Mandano le armi all'Ucraina, noi no. Noi siamo un'altra cosa, del tutto originale”, le parole dell'ex premier riferite dasul social. E il commento a questa frase è sprezzante: “Tanto originale da coincidere esattamente con le posizioni die Le Pen”. Non è la prima volta chefulminasui social. A marzo di quest'anno riportò due frasi, una die una di Vladimir Putin. “Se volete veramente fermare la guerra, allora dovete fermare la fornitura di armi all'#Ucraina.