E se Inter-Parma fosse una nuova occasione per Correa?

sarà unaper? Sulla carta unaopportunità per vedere in campo il Tucu ci sarebbe. La scelta sta a Inzaghi.POSSIBILE –rappresenta un incrocio particolare per la squadra di Inzaghi. Il calendario nerazzurro infatti impone una certa gestione delle forze in vista delle sfide con Bayer Leverkusen e Lazio, entrambe in trasferta, della settimana prossima. E questo potrebbe chiamare in causa Joaquin.OPZIONE CREDIBILE –infatti è una delle opzioni più in forma per l’attacco di Inzaghi. Forse addirittura la seconda più in forma dopo Thuram. Quindi diventa impossibile non considerarlo in eventuali cambi. Sia a partita in corso che tra i titolari. E proprio la sfida colpotrebbe essere la sua.QUESTIONE DI LISTE – Lautaro e Thuram infatti si divideranno sicuramente una grossa fetta dei minuti tra Leverkusen e Lazio.