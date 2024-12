Anteprima24.it - Blasotti a Maddaloni, Santangelo (IV): “L’ospedale non chiuderà neanche per un giorno durante i lavori”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto«dinonper un. Per tutta la durata deiresteranno attivi i 18 posti di medicina generale, i 4 di rianimazione, gli ambulatori per visita specialistiche e il laboratorio di analisi. Le parole del direttore generale dell’Aslconfermano quanto abbiamo sempre detto in questi mesi. A chi tenta di mestare nel torbido e di alimentare inutili polemiche dico che avevamo due strade per effettuare idel: farli nel più breve tempo possibile o farli mantenendo la struttura aperta. Noi abbiamo scelto questa seconda strada che, chiaramente comporterà per l’invasività degli interventi tempi relativamente più lunghi, ma non lascerà sguarnita del suo ospedale la nostra comunità nemmeno per un