Tenta il suicidio da Ponte Garibaldi, 50enne salvato dalla polizia locale

Uomo di 50 anniillanciandosi dal, lalo salva.Il fatto è avvenuto lunedì 2 dicembre, di sera introno alle 19:00.La moglie ne aveva già denunciato la scomparsa, che non vedendo rientrare il marito a casa ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine.La pattuglia dellaRoma Capitale mentre era impegnata a gestire il traffico sul lungotevere, ha notato una persona seduta sul parapetto di. Con le gambe rivolte verso il Tevere in procinto di lanciarsi nel vuoto.Tempestivamente, avendo capito la situazione di estremo pericolo, gli agenti si sono avvicinati con molta cautela per parlargli e tranquillizzarlo. Dopo un dialogo rassicurante e costante sono riusciti a fargli cambiare idea e lo hanno messo in sicurezza. Successivamente è stato portato negli uffici di Via della Greca, dove la moglie lo attendeva, dopodiché è stato poi portato all’ospedale San Giovanni Addolorata per le eventuali cure mediche.