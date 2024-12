Lanazione.it - Tana Termini, “no“ della Regione. Bocciato il progetto dell’impianto

"No" all’impianto di biogas a. IlPistoia Compost srl, che mirava a trasformare in biogas i rifiuti di lavorazione del compostaggio nel sito dismesso è stato definitivamentea seguito del parere negativo espresso dalla Conferenza dei Servizi e il noGiunta regionale, per cui la riattivazionedinon si farà. Una notizia, che pone fine all’annosa questione, accolta con esultanza dal comitato "La Valle del Lima" che in questi anni si è speso promuovendo riunioni pubbliche e ricorsi, come spiega Fabio Nesti, che del comitato è presidente: "Una notizia veramente bella e rassicurante per tutto il territorioValle del Lima, per i suoi residenti e per coloro che hanno investito nel turismo sostenibile in questa zona". "Noi - aggiunge Nesti - non siamo contrari di principio al compostaggio, ma riteniamo che la sua ubicazione non sia assolutamente compatibile con il sito disituato sul corso torrente Lima e in una valle stretta, dove l’aria ristagna.