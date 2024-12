Rompipallone.it - Svolta improvvisa: Bijol in una big, l’annuncio ufficiale

Leggi su Rompipallone.it

Il difensore dell’Udinese continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. E nelle ultime ore è arrivato un annuncio importanteGennaio si avvicina e con lui il calciomercato invernale. L’obiettivo di ogni club è quello di rinforzare le proprie squadre e tra i nomi presenti sul taccuino di diverse squadre c’è anche quello di. Il capitano dell’Udinese piace tra le altre a Inter e Napoli e i club sono pronti a muoversi nell’immediato per piazzare un colpo importante e regalarlo al proprio tecnico. Naturalmente c’è da capire se i friulani daranno il via libera ad una operazione simile oppure no.in una big,(Lapresse) – rompipallone.itIntanto in queste ultime ore è arrivato un annuncio importante sul futuro di. L’interesse di una big è reale e quindi non possiamo escludere un tentativo durante una delle prossime sessioni di calciomercato.