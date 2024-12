Scontro all’incrocio in provincia di Latina | quattro feriti tra cui una bimba molto piccola

Leggi su Dayitalianews.com

Brutto incidente stradale quello verificatosi questo pomeriggio, intorno alle 17, nella pianura di Sezze. Il posto è tristemente famoso, ovvero il semaforo di via Degli Archi dove, purtroppo, non di rado accadono incidenti anchegravi.Fortunatamente questa volta le cose sembra siano andate in maniera diversa, anche se tutte le persone coinvolte sono tenute sotto osservazioni.A scontrarsi due mezzi, un furgoncino guidato da un operaio, ed una utilitaria con a bordo due coniugi e la nipotina, 2 o 3 anni. Il primo mezzo arrivava daScalo e stava svoltando, a sinistra, verso lo Scalo di Sezze; l’altro, invece, procedeva lungo via Murillo e procedeva proprio in direzione opposta al primo. L’ipotesi è che uno dei due guidatori non abbia rispettato lo stop imposto dall’impianto semaforico.