Rullo: "Dorgu? Ha uno spessore più alto di Dorval"

Erminio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a “Radio Goal”, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex calciatore ha parlato del possibile futuro calciomercato del Napoli. In particolare si è soffermato sui talenti. Il secondo, a suo dire, sarebbe più pronto del primo. Qualche parola anche sulla stagione di Olivera. Di seguito le parole dell’ex calciatore del Napoli.: “Olivera? Mi sta sorprendendo tanto”Così l’ex calciatore: “Conosco bene, il suo agente è un suo amico, lavora con Corvino. Gli diedi una mano a portarlo al Fasano, ciò che mi colpì di lui è il fatto che sia un destro e gioca spesso a sinistra. Gioca con entrambi i piedi, ha una forza esplosiva, è un po’ tipo Marcelo, l’ex Real Madrid. E’ piccolino strutturalmente, ma ha forza fisica e qualità, poi sta crescendo tanto.