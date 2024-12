Lanazione.it - Rifiuti, in funzione la raccolta differenziata

Inizia ufficialmente la riorganizzazione del servizio dinel Comune di Sansepolcro con la sostituzione dei primi obsoleti cassonetti e l’introduzione dei cinque già annunciati e tecnologicamente avanzati, progettati per migliorare il decoro urbano e ottimizzare la gestione dei. Una serie di novità interessanti che vengono illustrate ai cittadini con alcuni incontri: sei in totale nei quali, oltre ai rappresenti dell’amministrazione comunale, vi sono anche i componenti di Sei Toscana. Si parte questo pomeriggio alle 18 nella sede della Proloco di Gricignano, ubicata in via Giuseppe di Vittorio e alle 21 al centro di aggregazione sociale Bellavista di viale Osimo. Domani alle 18, appuntamento alla Proloco di Santa Fiora in piazza delle sante Flora e Lucilla, mentre alle 21 la tappa è nella sala parrocchiale del Trebbio, in largo Don Duilio Mengozzi.