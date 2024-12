Presidio di Avs davanti al Ministero Piccolotti | Manovra taglia scuola università e ricerca Danno al futuro del Paese

Leggi su Orizzontescuola.it

"Girando per l’Italia o sui social molti cittadini ci chiedono di mobilitarci contro le politiche di questo governo. Ecco abbiamo deciso di farlo: sabato pomeriggio prossimo 7 dicembre dalle 14:30 in poi saremo sotto ildell’istruzione a Roma per un sit-in di protesta contro le politiche che riguardano tutto il settore dell’istruzione. Venite con noi, aiutateci, partecipate perché abbiamo bisogno di contrastare questa legge finanziaria che non ci piace." Lo afferma Elisabettadi Avs in un videoappello su Instagram.L'articolodi Avsal: “aldel” .