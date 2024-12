Secoloditalia.it - Paura a New York, manager di un colosso assicurativo freddato in strada: è caccia al sicario

Brian Thompson, 50 anni, amministratore delegato di United Healthcare, uno dei colossi dell’assicurazione sanitaria negli Usa, è stato ucciso questa mattina nel centro di Newin un agguato davanti all’Hilton, sulla Sessantunesima.Ucciso perdavanti all’Hilton di NewIntorno alle 7, ora locale, Thompson, atteso per un incontro di lavoro legato all’«Investors Day» della società, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da un uomo con il volto coperto. Il killer, che secondo i testimoni indossava abiti completamente neri, avrebbe atteso la vittima nei pressi dell’ingresso principale dell’hotel, aprendo il fuoco all’arrivo del Ceo. I proiettili, sparati da una distanza di 5-6 metri, hanno colpito Thompson al torace e a una gamba.BREAKING NOWBrian Thompson, CEO of United Healthcare, has been fatally shot outside a hotel in Manhattan in a possible targeted attack.