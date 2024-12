Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club. Inter e Juve, è seconda fascia

ntus sono state inserite nellain vista del sorteggio della Coppa del mondo Fifa per, che si svolgerà domani a Miami, alle 19 italiane. Il nuovo torneo, che si svolgerà dal 15 giugno al 14 luglio 2025 negli Stati Uniti, prevede la partecipazione di 32 squadre di tutto il mondo, divise in quattro fasce per completare i gironi della fase preliminare. Nella prima ci sono quattro squadre europee, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, tre brasiliane, Flamengo Palmeiras e Fluminense, e l’argentino River Plate. Tutta targata Uefa la, conaffiancate a Chelsea, Borussia Dortmund, Porto, Atletico Madrid, Benfica e Salisburgo. In terza e quartasono state inserite squadre americane, asiatiche, del Golfo Persico e dell’Africa.