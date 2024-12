Tg24.sky.it - Milano, i funerali di Ramy Elgaml a Bruzzano: l'ultimo saluto di parenti e amici

Una folla di giovani si è radunata davanti al cimitero di, a nord di, per dare l', il ragazzo di 19 anni morto lo scorso 24 novembre in via Ripamonti dopo essere caduto da uno scooter, al termine di un inseguimento dei carabinieri. La morte del 19enne aveva scatenato proteste per due notti nel quartiere milanese di Corvetto. La salma diè arrivata questa mattina, intorno alle 11, al cimitero di, accolta dai familiari più stretti, tra cui i genitori, e da numerose persone tra. "È il funerale del nostro carissimo amico, ragazzo, fratelloe dobbiamo essere veramente al livello di dare un'immagine realistica, importante e straordinaria della nostra comunità, rispettando tutte le norme di questo Paese", ha detto l'imam Mahmoud Asfa che ha guidato la preghiera.