Ilnapolista.it - Meret: contestato a Napoli, l’Inter lo vuole a giugno. Il Napoli non trova l’accordo per il rinnovo

. Ilnonper ilcome Zielinski, è quel che scrive la Gazzetta dello Sport. Lo strano destino di Alex: portiere validissimo, non si capisce perché asia eternamente discusso e. A Milano, dove il calcio è più semplice, dove non ci sono implicazioni antropologiche, sanno benissimo cheè un portiere affidabilissimo, che ha aspetti in cui eccelle e altri in cui può migliorare. Di certo non può essere trattato da brocco come avviene a.Ecco cosa scrive la Gazzetta a proposito del possibile bis di Zielinski.Occhio ai riflessi del, che quando fiuta nell’aria l’occasione da non farsi sfuggire sceglie benissimo il tempo dell’uscita e anticipa la concorrenza in presa alta: l’occasione del momento si chiama Alex