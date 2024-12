Zonawrestling.net - L’ex WWE René Duprée: “Sto cercando di disintossicarmi”

Leggi su Zonawrestling.net

WWEnon sta purtroppo vivendo un bel momento. Durante una recente live sul suo canale YouTube è parso visibilmente in stato di alterazione e lui stesso ha poi confermato la cosa chiedendo scusa a tutti e ammettendo che stadi combattere i propri problemi di dipendenza.“Voglio vincere la dipendenza”Parlando durante una diretta sul proprio canale YouTube “Cafe de”,WWEha ammesso che stadi combattere i propri problemi di dipendenza: “Ho mischiato alcool e benzos uno psicofarmaco, cosa assolutamente da non fare. Ecco perché ero in quello stato l’altra sera. Chiedo scusa a tutti, chiedo scusa a Ted Hart e voglio ringraziare per il supporto ricevuto. La dipendenza ha un potere fortissimo, pensi di averla sotto controllo ed è in quel momento che bisogna avere più paura.