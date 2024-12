Lanazione.it - Lastra a Signa, ‘La cameriera di Puccini’ va in scena al Teatro delle Arti

Firenze, 4 dicembre 2024 - Le eroine pucciniane tra musica e parole. Va invenerdì 6 dicembre, alle ore 21, aldi“Ladi Puccini”, uno spettacolo che unisce la dimensione popolare e il potere evocativo della lirica . Uno spettacolo che unisce musica e, alternando al racconto drammaturgico le apparizioni in musicacelebri eroine pucciniane. Siamo a Torre del Lago, nella villa di Puccini, nel 1908. Arriva da Firenze un giovane giornalista per intervistare il Maestro. Viene accolto in malo modo da Marianna, ladi casa. Sulle prime non vuole farlo entrare perché “oggi è successa una disgrazia”. Poi lo invita ad aspettare il ritorno del Maestro sperando che nel frattempo il giovane, appena laureato in botanica, l’aiuti a guarire le sue rose ammalate.