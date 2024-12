Sport.quotidiano.net - Bremer: “Il peggio è passato. Sogno la maglia della Juve”

Torino, 4 dicembre 2024 – Gleisonlavora duro per recuperare dall’infortunio al crociato e sogna di rimettere quanto prima laaddosso. Per il difensore brasiliano i tempi sono ancora lunghi dopo la ricostruzione al ginocchio sinistro, ma ile adesso si tratta solo di attendere i fisiologici tempi di recupero tra terapie e riabilitazione. Sarà un percorso fatto anche di pazienza e sacrificio, con un consulente di eccezione: Giorgio Chiellini. Colonnadifesantina, l’attuale dirigente può dare atutti i consigli giusti per tornare al top, come fatto dall’ex viola nel 2019. Lo ha affermato lo stesso difensore brasiliano in un incontro con i giovani reporter in un evento organizzato dal club.: “Sto meglio” Thiago Motta in emergenza, in difesa e in attacco, con due gravi infortuni dietro trae Cabal, tutti a due alle prese con tempi di recupero lunghi e che riducono sensibilmente le rotazioni a disposizione.