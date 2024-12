Metropolitanmagazine.it - Axl Rose, arriva il patteggiamento sulle accuse di violenza sessuale

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Axlha rilasciato un comunicato a seguito della denuncia dite nel 2023, nel quale la voce dei Guns ‘Ns nega tutte le.Il cantante era stato accusato di una presuntada parte della modella Sheila Kennedy che sarebbe avvenuta nella camera di un hotel di Manhattan nel 1989. La denuncia era stata presentata dalla Corte Suprema di New York nel novembre dello scorso anno. Nel mese di marzoaveva chiesto l’archiviazione, definita dai suoi legali come “Un tentativo spregiudicato di guadagno inaspettato”. Secondo Rolling Stone, Axl e la modella avrebbero raggiunto un accordo privato, con un comunicato rilasciato dal cantante ne quale annuncia: “Come ho fatto dal principio, nego tutte le. Non c’è stata” . All’epoca 27enne, il cantante avrebbe incontrato la Kennedy in un nightclub, ed in seguito sarebbe stata invitata dall’artista nella camera dell’hotel nel quale risiedeva durante il suo soggiorno nella Grande Mela.