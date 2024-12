Iltempo.it - Attivo il portafoglio digitale su App Io: arrivano i documenti sul telefonino

Operativo da oggi ilIT-Wallet sull'app IO, un sistema che permette di aggiungere patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità direttamente sull'app dei servizi. I tredigitali potranno essere utilizzati in sostituzione dei corrispettivifisici e nello specifico, in questa prima fase, solo per contesti di verifica dal vivo in Italia: la Patente di guida potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell'ordine; la Tessera Sanitaria permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. L'obiettivo è poi integrare il sistema a quello europeo, in modo da poter utilizzare questianche all'estero in formatosenza necessità del documento "fisico".