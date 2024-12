Lanazione.it - Una folla dà l’ultimo saluto a Walter. Per Ilaria funerali nella sua terra

Leggi su Lanazione.it

La comunità di Trevi con un caloroso abbraccio ieri pomeriggio ha reso l’estremoBevilacqua, il 36enne deceduto nel terribile frontale (foto) di venerdì sera in località Pigge di Trevi, lungo il vecchio tracciato della vecchia Flaminia. Incidente in cui ha perso la vita ancheSantomassimo, 30 anni, ingegnere originaria di Piedimonte Matese nel Casertano e che lavorava a Todi. Da qualche tempo era residentefrazione di Pigge a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia. Per leisempre ierid’origine. Unaha resonel Duomo di Sant’Emiliano dove in tantissimi si sono stretti ai genitori. A celebrare il rito funebre il parroco don Camillo che commosso si limitato a dare anche luiabbraccio al 36enne trevano, evitando qualsiasi considerazione che avesse potuto turbare il silenzio e il dolore dei familiari.