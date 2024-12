Agi.it - Turetta in aula: "Il mio piano era rapirla e ucciderla. Lei scappava e urlava, l'ho colpita ancora"

AGI - C'è un momento in cui, dopo una lunga serie di 'mmh' e 'non ricordo', il presidente della Corte d'Assise Stefano Manduzio prova a esortarlo: "Non dovrebbe essere esageratamente difficile fare una ricostruzione". Filippo, jeans scuro e felpa col cappuccio nera, tiene lo sguardo chino quasi sempre sul banco dell'imputato verso un immaginario copione che non ha e si vede, perché più volte tentenna e si contraddice. Il suo interrogatorio è metà parole e metà silenzi nonostante il suo avvocato abbia consegnato ai giudici un memoriale di 80 pagine scritto a mano nel carcere di Verona il cui contenuto in parte ripete ma spesso rettifica o non sa spiegare. Pochi metri più in là lo ascolta Gino Cecchettin, il padre di Giulia, l'ingegnera con la passione dei fumetti che ha ucciso, "la ragazza meravigliosa a cui ho tolto il futuro", la definiscenei suoi appunti in cella dove viene seguito da uno psicologo.