Omaggio a Walter Albini, la mostra raccoglie consensi. E viene prorogata

Prato, 3 dicembre 2024 - Una proroga per consentire a quante più persone possibili di visitare unamolto apprezzata sia dagli addetti ai lavori che dalla cittadinanza. Lo spin off '', promosso da Balli il Lanificio in collaborazione con il Museo del Tessuto, nella Sala Experience del Fabbricone Storico sarà visitabile fino a domenica 15 dicembre. Inizialmente lasarebbe dovuta concludersi sabato scorso, 30 novembre, ma l'azienda in accordo con il Museo e con il co-curatore, l'architetto Filippo Boretti, ha deciso di estendere per altri due weekend l'orario d'apertura. D'altronde fra istituzioni, privati cittadini, studenti, futuri stilisti delle scuole di moda e colleghi di altre aziende sono state centinaia le visite alladedicata al padre del prêt-à-porter italiano.