Davidemaggio.it - Lulù Selassié a processo per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo

Un’altra coppia nata all’interno del Grande Fratello balza agli onori della cronaca per questioni spiacevoli. Dopo la vicenda, ancora non risolta, tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, l’accusa difinisce per interessare anche Lucrezia Hailé, che avrebbe perseguitato negli ultimi due anni l’ex.L’atleta, medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi, sarebbe anche stato minacciato di morte dalla ragazza nel tentativo di convincerlo a tornare insieme, al punto che la Procura di Roma – come riporta il Messaggero – è arrivata a chiedere ilper(così viene chiamata), accusata per l’appunto di.Entrambi concorrenti nella stagione 2021/2022 del Grande Fratello Vip, nella Casa avevano iniziato una relazione che era poi terminata appena usciti dal reality.