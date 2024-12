Sport.periodicodaily.com - Lazio vs Napoli: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/2025. I biancocelesti, alla loro prima uscita nella competizione nazionale, proveranno a fermare i partenopei che hanno già affrontato due turni.vssi giocherà giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti cercano nella competizione nazionale il riscatto dopo la sconfitta subita a Parma nell’ultimo turno di campionato che ha interrotto una striscia di ben sette vittorie consecutive. Un ko che comunque non sembra aver scalfito le certezze della squadra di Baroni che rimane sempre agganciata alla vetta della classifica.Entusiasmo alle stelle tra i partenopei, sempre più capolista in campionato con un ruolino di marcia impressionante fatto di dieci vittorie, due pareggi e due sconfitte.