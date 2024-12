Panorama.it - L’auto è in crisi? Prima di rispondere chiamate Tavares e Musk

Signore e signori, attenzione! La telenovela corporate dell'anno ci regala un colpo di scena da manuale: Carlos, l'amministratore delegato portoghese dal portafoglio più pesante del settore automobilistico, ha deciso di appendere il volante al chiodo. Dimissioni con effetto immediato. Fine. Kaput. E, come si suol dire, "stacco il cavo e grazie per tutti i milioni".Un addio da starPer chi non lo conoscesse – e stentiamo a credere che qualcuno possa ignorare un tale luminare della gestione aziendale –, 66 anni e una carriera tanto luccicante quanto il cofano di una Ferrari appena lucidata, è l'uomo che in quattro decadi ha messo la firma su alcune delle più grandi imprese automobilistiche del mondo. Ha lavorato con Nissan, Renault, Peugeot e infine Stellantis, dove è entrato con il piede di piombo e, a quanto pare, ne esce con il portafoglio esplosivo.