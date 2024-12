Ilrestodelcarlino.it - La "pazza" idea di andare in vetta. Per i biancorossi tutto è possibile. Ma molto dipenderà dal mercato

Bene la vittoria, ma evitare gli entusiasmi. L’Ancona ha vinto con pieno merito a Notaresco, cittadina abruzzese di cinquemila persone, e lo ha fatto davanti a circa trecento anconetani giunti dal capoluogo a sostenerla. Ma ha superato pur sempre l’ultima in classifica, buon motivo per non emozionarsi troppo, tenere i piedi per terra e guardare avanti, in direzione dei prossimi tre incontri, due dei quali l’Ancona li giocherà al Del Conero. Al Savini, comunque, i dorici hanno conquistato tre punti vitali per la classifica e per il buonumore e l’autostima della squadra. Terza vittoria consecutiva, quarto risultato utile di fila, sesto posto in classifica alla pari del Fossombrone, prossimo avversario al Del Conero. E a due punti dai playoff ma anche a tre dal secondo posto. E’ stata anche la quinta vittoria su sette conquistata con il minimo vantaggio: se si escludono, infatti, il 2-0 d’esordio sull’Isernia e il 4-1 sul Sora, l’Ancona finora ha vinto quattro volte per 1-0 e una per 2-1, ad Ascoli.