Ilgiorno.it - In Lombardia 77 grandi dighe ma piani di emergenza solo per 13: l’allarme del Pd

Leggi su Ilgiorno.it

Sondrio – Procedere velocemente all’approvazione deidiper leper fornire più sicurezza ai cittadini. È la richiesta del Pd a Regione, formalizzata con un’interrogazione regionale all’assessore competente (primo firmatario Jacopo Scandella) e con un’interrogazione parlamentare presentata ieri a Roma con primo firmatario l’onorevole Gianni Girelli e con le firme di tutti i deputati Dem. “La questione è delicata e ha a che vedere con la sicurezza degli impianti e dunque dei cittadini – dicono i Dem -. Sul territorio lombardo ci sono 77, per ciascuna delle quali dovrebbe essere redatto e approvato dalla giunta regionale il relativo Piano di, strumento dificazione per la gestione delle emergenze di Protezione civile, finalizzato a contrastare in modo coordinato eficato eventuali situazioni di pericolo come, ad esempio, onde di piena artificiale, rischio idrogeologico che insiste sugli invasi e i relativi manufatti.