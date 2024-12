Lanotiziagiornale.it - Da un Fratello d’Italia all’altro, Meloni piazza Foti al posto di Fitto

Fuori undentro un altro. A sostituire Raffaele, che si trasferisce a Bruxelles per ricoprire il ruolo di commissario e vicepresidente esecutivo Ue, è Tommaso.Che ieri ha giurato al Quirinale prendendo in mano tutte le deleghe di: sarà lui il nuovo ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr.A subentrare nella carica che era di, ovvero capogruppo di FdI alla Camera, sarà invece Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti.Con questa mossa la premier Giorgiaevita un rimpasto che avrebbe fatto impennare le tensioni interne tra i suoi alleati, vale a dire la Lega capitata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini e Forza Italia guidata dvicepremier e ministro Antonio Tajani.La competizione tra Lega e Forza Italia si consuma su più frontiLe ultime elezioni in Umbria ed Emilia Romagna hanno sancito il sorpasso di Forza Italia sulla Lega.