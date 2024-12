Quotidiano.net - Consiglio d'Europa, 'primo sì a Ue su minore protezione lupo'

Il comitato permanente della convenzione di Berna per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, organo deld', ha votato a favore della richiesta dell'Unione europea di abbassare il livello diper i lupi. Ma la decisione entrerà in vigore solo tra tre mesi se 17 paesi, che hanno ratificato la convenzione, non si oppongono. Qualora non questo accada, come richiesto da Bruxelles, ilnon sarà più una "specie di fauna rigorosamente protetta" ma una "specie di fauna protetta". Nelcaso, la convenzione di Berna vieta in particolare tutte le forme di cattura e detenzione deliberate e l'uccisione deliberata, il danneggiamento o la distruzione deliberati dei siti di riproduzione e di riposo, il disturbo deliberato in particolare durante il periodo della riproduzione, ma anche il possesso e il commercio dell'animale vivo o morto.