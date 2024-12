Ilgazzettino.it - Alice Guin muore dopo 3 anni di agonia: l'infarto le causò danni all'encefalo

Leggi su Ilgazzettino.it

NOALE (VENEZIA) - "Ora carapuoi andare. Tranquilla, noi sappiamo far tesoro del tuo amore. Non preoccuparti più per noi, siamo forti per te. Vorremo bene a tutte le persone che ti.