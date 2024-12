Giornalettismo.com - Addio al check-in online per alberghi e affitti Airbnb

L’Italia è quel Paese che, per cercare di risolvere un problema di settore, lo affronta da un punto di vista completamente opposto, mettendo addirittura in campo la questione della sicurezza. Non nascondiamoci dietro a un dito (o dietro al Giubileo): la questione dell’overtourism e della proliferazione deglibrevi ha da tempo messo sul banco degli imputati delle piattaforme come, Booking o simili, per non parlare di servizi digitali come Home Exchange. Si è trattato sempre di un problema legato al comparto turistico e alla disponibilità degli alloggi soprattutto nelle grandi città, dove i prezzi per glisono schizzati alle stelle. Ma, invece di affrontare la questione nel merito, nel frattempo si è cercato di individuare un metodo per scoraggiare quegli host che portano avanti la loro attività a distanza, imponendo un divieto – in seguito a una circolare ministeriale – per le cosiddette key boxes e – di conseguenza – per le pratiche di self-in