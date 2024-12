Inter-news.it - Vittoria pesante dell’Atalanta a Roma: Zaniolo risponde con gol ai fischi!

Laperde in casa contro l’Atalanta con il punteggio di 0-2. Decidono un’autorete di Zeki Celik su tiro di Marten De Roon e la rete di NicolòSIGNIFICATIVA– Laospita l’Atalanta dopo il buon pareggio di Londra contro il Tottenham per 2-2. I giallorossi disputato una prima frazione di gioco all’insegna dell’attenzione difensiva, impegnandosi a coprire con compattezza e solidità sugli affondi della squadra bergamasca. Sono quindi poche le opportunità della squadra di Gian Piero Gasperini nell’arco dei primi 45 minuti di gioco. La più importante è sicuramente quella del gol annullato ad Ademola Lookman, al 23?, a causa di una sua posizione irregolare. Un’altra occasione capita sui piedi di Mateo Retegui, al 40?, ma sul suo controllo è bravo Mats Hummels ad evitare un tiro potenzialmente pericoloso per la porta difesa da Mile Svilar.