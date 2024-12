Ilnapolista.it - Verstappen: «Russell vada all’inferno, è un falso. Non lo sopporto e non lo rispetto»

Maxnon ha filtri, e non ha nemmeno più bisogno. Da neolaureato campione non ha problemi a polemizzare, anche con toni aspri, con gli avversari. In particolare con George. Tra i due è arrivato un primo regolamento dei conti.L’ultima scintilla è scoccata nelle qualifiche dell’ultimo gran premio, conaccusato dall’inglese di avergli “tappato” la rincorsa al giro veloce.ha convinto gli steward che la manovra del pilota della Red Bull era stata pericolosa, l’ha fatto sanzionare con una penalità.La gara di Lusail è andata male a, che è riuscito ad arrivare solo quarto dopo essere partito dalla pole.invece si è preso la sua rivincita e poi ai microfoni ha affondato: “è sempre molto gentile davanti alle telecamere, ma quando lo incontri di persona, diventa una persona completamente diversa.