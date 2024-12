Thesocialpost.it - “Sinner avrà 1 anno di squalifica”. Parla l’Avvocato che sconfisse la Wada

Janniksta vivendo unindimenticabile nel mondo del tennis, con trionfi straordinari come la vittoria della Coppa Davis con l’Italia e due titoli di due tappe del Grande Slam, ma non senza ombre. La sua straordinaria stagione, che lo ha visto anche dominare le Atp Finals di Torino, è stata oscurata dalla questione doping. Il numero uno del mondo è stato coinvolto in un caso che potrebbe compromettere la sua carriera, in attesa di una sentenza finale che arriverà nel 2025, dopo gli Australian Open, dove il tennista altoatesino difenderà il suo titolo.La vicenda è legata all’assunzione di una sostanza proibita, il Clostebol, e la questione dovrà essere affrontata in appello. Per, la decisione di non colpevolezza potrebbe essere ribaltata, con una condanna che prevede una sanzione sportiva.