Ilrestodelcarlino.it - Pievani difende il bosco di Ospizio: "Abbatterlo è una vera assurdità. E vicino c’è pure un asilo comunale"

"Prima di venire qui a teatro sono voluto andare a visitare ilurbano di: è un’area preziosa che non mi aspettavo di trovare". Il filosofo e professore universitario Telmo, è stato ospite ieri mattina al teatro Valli nella rassegna ’Finalmente Domenica‘ in collaborazione con la "Giornate della Laicità". Spiazzando tutti i presenti, organizzatori compresi, rispondendo alla prima domanda del pubblico sul rapporto tra pubblico e privato, tra cittadini e Comune, rispetto alle scelte che continuano ad essere fatte, rispetto anche e soprattutto alla distruzione in atto del delurbano di, non solo ha detto di sapere chi qualesi stava parlando ma di essere ‘fresco’ di visita. "Avevo avuto notizia di questa situazione, mi avevano informato", ha spiegato al pubblico accorso numerosissimo nonostante il freddo pungente della mattinata, "così ho chiesto a chi mi ha accompagnato di arrivare un po’ prima, perché parlare di cose soltanto avendo visto delle foto aeree o avendo letto i documenti non mi piace.